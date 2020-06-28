Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів рецепт ідеальної літньої випічки

Шеф-кухар розкрив секрет приготування ніжного і ароматного пирога, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, в тісто потрібно додати йогурт і курагу з малиною. Смак, за словами Клопотенка, виходить божественним.

"Цей йогуртовий пиріг підкорить ваше серце з першого шматочка", - запевняє Євген.

Рецепт йогуртового пирога з малиною на чотири порції:

ІНГРЕДІЄНТИ:

300 г борошна та додатково для посипання форми;

200 г цукру;

1 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. ванільного цукра;

120 г масла вершкового та додатково для змазування форми;

3 яйця;

250 г натурального йогурту;

100 г кураги;

100-150 г малини;

1 щіпка солі;

Розігріти духовку до 180 градусів. Вершкове масло нагріти до кімнатної температури. Покласти масло в миску або чашу кухонної машини та додати цукор, ванільний цукор і 1 щіпку солі.

Збити міксером або кухонною машиною масло з цукром до отримання кремової консистенції.

Додати по одному два яйця, продовжувати перемішувати до однорідності. Додати йогурт, який надасть легкий молочний присмак.

В окремій мисці змішати борошно і розпушувач. Додати в миску, де замішують тісто. Перемішати міксером до утворення однорідної маси.

Вимиту курагу порізати на невеликі шматочки. Додати в тісто і перемішати, щоб сухофрукти рівномірно розподілені по всьому об'єму.

Форму для випікання (керамічну, силіконову і т. д.) змастити вершковим маслом. Посипати форму невеликою кількістю борошна, перевернути форму з боку в бік, щоб борошно рівномірно розподілилося по всіх стінках форми.

Викласти тісто з миски у форму і розподілити по ній. По поверхні розкласти малину, трохи вдавлюючи ягоди в тісто. Випікати протягом 50-60 хвилин, поки верхівка пирога не стане золотистого кольору.

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