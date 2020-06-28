Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів рецепт ідеальної літньої випічки
Шеф-кухар розкрив секрет приготування ніжного і ароматного пирога, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Так, в тісто потрібно додати йогурт і курагу з малиною. Смак, за словами Клопотенка, виходить божественним.
"Цей йогуртовий пиріг підкорить ваше серце з першого шматочка", - запевняє Євген.
Рецепт йогуртового пирога з малиною на чотири порції:
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ІНГРЕДІЄНТИ:
- 300 г борошна та додатково для посипання форми;
- 200 г цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. ванільного цукра;
- 120 г масла вершкового та додатково для змазування форми;
- 3 яйця;
- 250 г натурального йогурту;
- 100 г кураги;
- 100-150 г малини;
- 1 щіпка солі;
Розігріти духовку до 180 градусів. Вершкове масло нагріти до кімнатної температури. Покласти масло в миску або чашу кухонної машини та додати цукор, ванільний цукор і 1 щіпку солі.
Збити міксером або кухонною машиною масло з цукром до отримання кремової консистенції.
Додати по одному два яйця, продовжувати перемішувати до однорідності. Додати йогурт, який надасть легкий молочний присмак.
В окремій мисці змішати борошно і розпушувач. Додати в миску, де замішують тісто. Перемішати міксером до утворення однорідної маси.
Вимиту курагу порізати на невеликі шматочки. Додати в тісто і перемішати, щоб сухофрукти рівномірно розподілені по всьому об'єму.
Форму для випікання (керамічну, силіконову і т. д.) змастити вершковим маслом. Посипати форму невеликою кількістю борошна, перевернути форму з боку в бік, щоб борошно рівномірно розподілилося по всіх стінках форми.
Викласти тісто з миски у форму і розподілити по ній. По поверхні розкласти малину, трохи вдавлюючи ягоди в тісто. Випікати протягом 50-60 хвилин, поки верхівка пирога не стане золотистого кольору.
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