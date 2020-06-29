Победительница "Мастер Шеф-2", кулинарный эксперт Елизавета Глинская рассказала, как приготовить французское печенье в домашних условиях

Как передает Politeka.net, рецепт десерта она опубликовала на своей странице в Инстаграм. По словам шеф-повара, печенье Мадлен в форме ракушки является одним из самых популярных десертов во Франции на протяжение нескольких веков. Приготовить его дома очень просто.

Вам понадобится:⁣

50 грамм меда,

200 грамм муки,

100 грамм сахара,

60 мл молока,

3 яйца,

10 грамм разрыхлителя,⁣

200 грамм сливочного масла (помадка),

цедра одного лимона,

стручок ванили (по желанию).

В размягченное сливочное масло нужно вбить сахар, взбить несколько минут, после чего добавить яйца, теплое молоко и мед. Муку нужно смешать с разрыхлителем, ванилью, цедрой, солью, после чего добавить к смеси и замесить тесто. Его нужно выложить в форму «Мадлен» или другую любую форму. Выпекать Глинская советует от 8 до 20 минут при температуре 170°С.

За несколько часов пост с рецептом собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях шеф-повару оставили массу комплиментов.



«Спасибо за рецепт!», «Пальчики оближешь», «Мое любимое печенье)», «Не могу пройти мимо почти никогда. Все вкусно и просто, так и хочется все попробовать», «Посмотрела на фото и аж ностальгия накрыла. Помню как впервые пекла их по рецепту из «Изысканной выпечки», «Сначала надо похудеть, потом такое готовить, но сохранила», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лиза Глинская раскрыла рецепт пахлавы медовой: как в детстве на море.

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