Победительница "Мастер Шеф-2", кулинарный эксперт Елизавета Глинская рассказала, как приготовить французское печенье в домашних условиях
Как передает Politeka.net, рецепт десерта она опубликовала на своей странице в Инстаграм. По словам шеф-повара, печенье Мадлен в форме ракушки является одним из самых популярных десертов во Франции на протяжение нескольких веков. Приготовить его дома очень просто.
Вам понадобится:
- 50 грамм меда,
- 200 грамм муки,
- 100 грамм сахара,
- 60 мл молока,
- 3 яйца,
- 10 грамм разрыхлителя,
- 200 грамм сливочного масла (помадка),
- цедра одного лимона,
- стручок ванили (по желанию).
В размягченное сливочное масло нужно вбить сахар, взбить несколько минут, после чего добавить яйца, теплое молоко и мед. Муку нужно смешать с разрыхлителем, ванилью, цедрой, солью, после чего добавить к смеси и замесить тесто. Его нужно выложить в форму «Мадлен» или другую любую форму. Выпекать Глинская советует от 8 до 20 минут при температуре 170°С.
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За несколько часов пост с рецептом собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях шеф-повару оставили массу комплиментов.
«Спасибо за рецепт!», «Пальчики оближешь», «Мое любимое печенье)», «Не могу пройти мимо почти никогда. Все вкусно и просто, так и хочется все попробовать», «Посмотрела на фото и аж ностальгия накрыла. Помню как впервые пекла их по рецепту из «Изысканной выпечки», «Сначала надо похудеть, потом такое готовить, но сохранила», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лиза Глинская раскрыла рецепт пахлавы медовой: как в детстве на море.
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