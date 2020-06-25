Переможниця "МастерШеф", кулінарний експерт Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати смачну пахлаву

За словами кухаря, вона виросла на Алупці і пам'ятає, як на пляжі продавали пахлаву, як і інші люди, які хоч раз відпочивали на морі, передає Politeka.net.

Як зазначила Глинська, приготувати пахлаву самим не так вже й важко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Для приготування 24 штук пахлави знадобляться:

100 мл молока (2,6-3,2%) (0,5 склянки)⁣;

100 г вершк. масла (жирністю 82%);

2 яйця⁣;

450 г борошна;

1 г солі⁣;

Соняшникова олія рафінована.

Медовий сироп: ⁣

150 грамів меду;

300 мілілітрів води⁣;

300 грамів цукру⁣;

100 г горіхів.

Спосіб приготування пахлави:

Вершкове масло розтопити, змішати з молоком і додати яйця. Все змішати та насипати сіль і борошно. Далі вимішуємо тісто, яке пізніше обертаємо харчовою плівкою. Залишаємо тісто на півгодини при кімнатній температурі. Тісто розділяємо на дві частини і розкачуємо на тонкі частини.

Залишаємо тісто знову на півгодини в спокійному стані, а потім збираємо тісто у вигляді пахлави - скручуємо в рулетик шириною в три-чотири сантиметри, край листа промазуємо водою. Після цього рулет нарізаємо товщиною на один-два сантиметри, куски кладемо горизонтально "розпушаючи" краї.

Отримані рулетики обсмажуємо на соняшниковій олії. Кладемо пахлаву на рушник, щоб прибрати зайве масло.

Приготування сиропу: 10-15 хвилин обсмажуємо горіхи в духовці при температурі 170 С. Наливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і мед. Відправляємо сироп на вогонь і гріємо до розчинення цукру. Прибрати сироп з плити, перелити його і опускаємо в нього пахлаву.

Присипаємо обсмаженими, дробленними волоськими горіхами.

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