Переможниця "МастерШеф-2", кулінарний експерт Єлизавета Глинська розкрила секрет, як просто приготувати згущене молоко
Як передає Politeka.net, про це кулінар розповіла на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися відео - доскролльте до кінця сторінки).
«Я вирішила поділитися з вами своїм домашнім рецептом приготування згущеного молока. Це неймовірно смачно, рекомендую», - написала Глинська.
Отже, щоб приготувати домашнє згущене молоко знадобиться:
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- 250 мл молока (1 склянку об'ємом 250 мл, жирність 2,6-3,2%)
- 250 мл вершків (1 склянку об'ємом 250 мл, жирність 30-35%)
- 100 г цукру (0,5 склянки об'ємом 250 мл)
- ваніль або ванільний цукор (за бажанням)
З цього набору продуктів вийде 250 г згущеного молока.
Процедура приготування досить проста:
1. Відправте в сотейник з товстим дном всі інгредієнти перемішайте.
2. Поставте на середній вогонь і при постійному помішуванні варити 25-30 хвилин – до потрібної густини згущеного молока.
3. Охолодіть.
Домашнє згущене молоко може зберігатися приблизно до тижня, але точно тут вгадати не можна. Воно може почати цукрується на третій-п'ятий день.
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