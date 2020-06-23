Готується дуже просто і швидко

Переможниця "МастерШеф-2", кулінарний експерт Єлизавета Глинська розкрила секрет, як просто приготувати згущене молоко

Як передає Politeka.net, про це кулінар розповіла на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися відео - доскролльте до кінця сторінки).

«Я вирішила поділитися з вами своїм домашнім рецептом приготування згущеного молока. Це неймовірно смачно, рекомендую», - написала Глинська.

Отже, щоб приготувати домашнє згущене молоко знадобиться:

250 мл молока (1 склянку об'ємом 250 мл, жирність 2,6-3,2%)⁣

250 мл вершків (1 склянку об'ємом 250 мл, жирність 30-35%)⁣

100 г цукру (0,5 склянки об'ємом 250 мл)⁣

ваніль або ванільний цукор (за бажанням)⁣

З цього набору продуктів вийде 250 г згущеного молока.

Процедура приготування досить проста:

1. Відправте в сотейник з товстим дном всі інгредієнти перемішайте.⁣

2. Поставте на середній вогонь і при постійному помішуванні варити 25-30 хвилин – до потрібної густини згущеного молока.⁣

3. Охолодіть⁣.

Домашнє згущене молоко може зберігатися приблизно до тижня, але точно тут вгадати не можна. Воно може почати цукрується на третій-п'ятий день.

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