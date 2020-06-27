Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачне морозиво вдома

За словами кухаря, час приготування десерту складає всього 15 хвилин, а від смаку отримуєш справжню насолоду, передає Politeka.net.

"Заінтриговані? Робиться ваще ізі, їдять з посмішкою на вустах", - написав Клопотенко.

Отже, для приготування знадобляться:

білий густий йогурт 400г (ідеально - грецький і турецький);

полуниця 200г;

цукрова пудра 2 ст. л.;

блендер, морозилка.

Полуницю збити в блендері з цукровою пудрою, змішати з йогуртом і поставити в морозилку на три години.

Як тільки йогурт замерзне, можна діставати.

"Ви зуміли зробити собі морозиво, а отже, готові до дорослого життя. Спробуйте прямо зараз і відчуйте себе всемогутніми. Цьом", - підсумував переможець "МастерШеф".

Цей рецепт був оприлюднений на сторінці в Instagram. За 15 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів. Деякі ділилися своїми секретами приготування:

"...заморозити банан, а потім його в блендер, додайте какао або ту ж полуницю. Консистенція як у магазинного морозива і нічого не хрумтить на зубах", "Я так робила, а ще з абрикосом робила, ще додавала трохи імбиру і замість цукру мед. Ну таке ж воно смачне вийшло, незважаючи на простоту)", "ООО теж клас! 😍Ми вдома навиворіт цей рецепт робимо😂 ягоди кидаємо в морозилку і коли хочемо дістаємо і перемелюємо з йогуртом або сметанкою і мороженко готове😄", "Можна навпаки - заморозити полуницю (персики, абрикоси). Потім в блендер заморожені ягоди з йогуртом - отримуємо м'яке морозиво за 3 хвилини".

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