Популярна модель, зірка «Victoria’s Secret» Ельза Хоск похвалилася спокусливим нарядом на голе тіло

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня одягла блискучий топ, який тримався на тілі за допомогою стрічок. Вниз модель одягла такого ж кольору обтягуючі штани. Красуня засвітила в спокусливих вирізах найсолодші місця: плоский животик і пружні груди.

За годину пост зірки зібрав майже 100 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили масу компліментів.

«Ти ангел», «Красуня», «Вогонь», «Занадто гаряче», «Ого, яка фігура», «Наряд просто космос», «Така мила», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск продемонструвала ідеальні вигини в білизні. Модель підняла об'ємну толстовку, демонструючи струнку фігуру в зеленому купальнику. Трусики вона так високо підняла вгору, що надало особливої пікантності фото.

Крім цього, нещодавно Хоск поділилася фото в білизні з нової колекції Victoria’s Secret. Блондинка вибрала блакитну білизну, яка підкреслила її ангельську красу. Дівчина без сорому спустила штани, показавши на камеру ніжні трусики. Фігура при денному світлі виглядала ще краще, ніж на подіумі.

Нагадаємо, що Ельза Хоск заворожила неймовірною красою у вечірньому платті: "Сама досконалість".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск з Victoria’s Secret в крихітній білизні побешкетувала на білих простирадлах: «Вигини нереальні».

Також Politeka писала, що соковита Ельза Хоск заінтригувала божевільними вирізами: "Нахилися ще".