Популярна модель, зірка «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася відвертим фото у нижній білизні

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала спокусливі фото в білизні з нової колекції популярного бренду Victoria’s Secret, передає Politeka.net. Блондинка вибрала для фотосесії блакитний комплект з прозорими трусиками. На першому фото вона без сорому спустила штани, показавши на камеру ніжні трусики. На другому знімку дівчина повернулася до камери спиною, показавши свою апетитну п'яту точку.

За день пост Хоск зібрав понад 310 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато компліментів.

«Ти виглядаєш бомбово, як завжди», «Сумую за тобою мій ангел», «Це неймовірно», «О Боже, це дивовижно», «Ця нова колекція дивовижна», «Хто зробив ці фотографії?», «Живи яскраво», «Бомба», «Солодка дівчинка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск влаштувала домашню фотосесію в бузковому купальнику. Модель розвалилася на ліжку і крутилася, показуючи своє тіло у всій красі. Трусики з високою талією підкреслили витончені форми зірки.

Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому позувала в купальнику на пляжі. Дівчина підкреслила свою ідеальну фігуру мініатюрним бікіні.

Нагадаємо, що Ельза Хоск повністю роздяглася і вразила космічною красою: "Невинна квітка".

А ще Politeka писала, що Ельза Хоск в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».

Також Politeka повідомляла, що шикарна Ельза Хоск з Victoria’s Secret блиснула струнким тілом в міні-бікіні: "Як берізка".