Модель Ельза Хоск, яка є ангелом бренду Victoria’s Secret, блиснула бездоганними формами в крихітній білизні

Як повідомляє Politeka, модель поділилася знімком в крихітній білизні, демонструючи на камеру самі апетитні місця. На інших кадрах Хоск позує вже з покривалом на плечах, елегантно заглядаючи в камеру.

Уточнимо, що на іншому знімку Хоск позує стоячи на колінах, спираючись на руки. Доповнювали образ зірки елегантні сережки і макіяж. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вигини нереальні», «зараз випадуть принади!», «ти ангел», «абсолютна краса і ідеал! Просто космос», «мрія», «ти ідеал – просто гармата», - пишуть вони.

До цього повідомлялося раніше, відома модель Victoria’s Secret Ельза Хоск показала головну гордість в тісному топі.

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ельза вирішила прогулятися на пляж. Вона одягла короткий топ спортивного типу, під який не стала надягати білизну. Її груди чудово проглядалася через тонку тканину. Вниз Ельза одягла довгу спідницю, а зверху накинула светр.

Варто відзначити, що Хоск зробила додатковий кадр, щоб шанувальники могли розглянути її ідеальний бюст.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».