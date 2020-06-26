31-річна шведська модель, ангел Victoria’s Secret, Ельза Хоск вразила оригінальним ракурсом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала чудову фігуру в чорному платті. Родзинкою вбрання стали численні вирізи в самих неймовірних місцях.

Злегка розпатлана Ельза, з яскравим макіяжем, знімала себе на телефон, нахилившись, вочевидь, над дзеркалом, що лежало на асфальті. Знімки вийшли по-справжньому стильними і крутими.

"Прииивіт, я багато працювала над тим, щоб дещо запустити протягом 6 днів✨✨✨✨", - заінтригувала публіку модель.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ти справжня модель! Ти фантастична, ти і Джіджі, - кращі моделі, які я коли-небудь бачив! Недостатньо бути красивою, ти повинна надихати та дивувати, ось хто ти, 100% супермодель 😍"

"Ти нереальна😍😍"

"Так круто, Ельза! ❤"

"Боже мій, ти ідеальна🔝🚀💖"

"Не можу дочекатися😍"

"Ельза, ти така красива ❤️"

"Так хвилююче 😍"

"Нахилися ще"

Раніше ми повідомляли, Хоск здивувала зухвалим фото на сходах. Ельза підняла об'ємну толстовку, вихваляючись стрункою фігурою в зеленому бікіні. Моделі, безумовно, є що показати: плоский животик і ніжні лінії не на жарт розбурхали фанатів. Красуня зібрала волосся і спрямувала грайливий погляд кудись убік.

«Літо», - коротко підписала знімок модель.

До речі, зараз модель пробує сили на дизайнерському терені. Нещодавно вона представила власну марку купальників.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».