Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск постала в спокусливій вечірній сукні

Зірка продемонструвала ідеальні вигини на червоній доріжці, передає Politeka.net. Красуня вирішила згадати час до карантину і опублікувала відповідний знімок у своєму сторіз Instagram.

Ельза позувала в довгій чорній сукні з тонкими бретельками, які обрамляли шию. Верх сукні обтягнув невеликі груди, і при цьому оголивши ніжні плечі.

Тонкі лямки наряду обтягнули ребра і струнку талію, трохи оголивши стегна.

Спідниця наряду облягла сідниці і спустилася до підлоги, впавши шлейфом внизу.

Модель виставила ніжку вперед, підкресливши неймовірні вигини тіла.

Волосся Хоск зібрала в акуратний хвостик. Красу її очей підкреслили за допомогою олівця.

У цілому образ вийшов не тільки офіційним, але і дуже гарячим.

Піст ніхто не пролайкав, адже він був оприлюднений у сторіз, проте, ймовірно, модель отримала масу компліментів в особисті повідомлення, адже вона цього гідна: "Сама досконалість".

Нагадаємо, Ельза Хоск постала в прозорій світлій сукні. Наряд обтягнув ідеальну фігуру моделі, але пікантності фото надав той факт, що дівчина не стала надягати під нього нижню білизну.

Хоск вигнулась на ліжку, як кішечка, в результаті чого погляд впав на її груди, які випирали через тонку тканину.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск позувала у вбранні без штанів, закинувши ногу за ногу. На зірці красується одна сорочка, яку вона вирішила доповнити елегантним корсетом.

«Привіт підбори, давно не бачилися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».