Популярная модель, звезда «Victoria’s Secret» Эльза Хоск похвасталась соблазнительным нарядом на голое тело

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка надела блестящий топ, который держался на теле при помощи лент. Вниз модель надела такого же цвета обтягивающие штаны. Красотка засветила в соблазнительных вырезах самые сладкие места: плоский животик и упругую грудь.

За час пост звезды собрал почти 100 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов.

«Ты ангел», «Красотка», «Огонь», «Слишком горячо», «Ого, какая фигура», «Наряд просто космос», «Такая милая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск продемонстрировала идеальные изгибы в белье. Модель приподняла объемную толстовку, демонстрируя стройную фигуру в зеленом купальнике. Трусики она так высоко подняла вверх, что придало особой пикантности фото.

Кроме этого, недавно Хоск поделилась фото в белье из новой коллекции Victoria’s Secret. Блондинка выбрала голубое белье, которое подчеркнуло ее ангельскую красоту. Девушка без стыда спустила штаны, показав на камеру нежные трусики. Фигура при дневном свете выглядела еще лучше, чем на подиуме.

Напомним, что Эльза Хоск заворожила невероятной красотой в вечернем платье: "Само совершенство".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях: «Изгибы нереальные».

Также Politeka писала, что сочная Эльза Хоск заинтриговала безумными вырезами: "Наклонись еще".