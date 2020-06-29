Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардашьян, показала свою красу без збентеження

На фото Кім позує в червоній сукні, під якою не виявилося спідньої білизни. Красуня знімала сама себе на телефон, стоячи перед дзеркалом у ванній кімнаті, адже на тлі можна побачити туалет та душову кабінку. Дівчина вирішила залишити волосся розпущеним і дивилася на зображення в телефоні, поки робила знімок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Камеру трохи нижче"

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко показала головні переваги в червоному бікіні.

Як можна побачити на даному кадрі, настільки крутий вигин і чітко виражена верхня лінія сідниць характерні скоріше для латиноамериканських або африканських дівчат, але ніяк не для слов'янок.

Цього разу ексцентрична модель, що вражає своїми образами в яскравих нарядах, поділилася в соціальній мережі Instagram відразу двома кадрами.

Раніше ми писали, що популярна модель і співачка Кім Лі показала спокусливі форми в прозорому боді.

«Він сказав, що, то, як ця штука рухається - це як кіно», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лі позує в прозорому боді, яке підкреслює її розкішні форми. Її прихильники прийшли в справжнє захоплення від побаченого.

«Хороша, бісова», «Ауч, як класно», «Це дуже мило і красиво», «миленька», «дика штучка», - пишуть фанати.

Нагадаємо, корейська Кардашьян роздяглася і запросила у свою спальню

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