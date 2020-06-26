Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в соблазнительном виде

На днях модель призналась, что сделала операцию по увеличению груди, пишет Politeka.net. Теперь звезда не упускает возможности и хвастается новым размером.

В одних из последних сториз Омович предстала в крохотном тесном топе, из которого едва не выпрыгивают новые округлости. Большей откровенности прибавляло огромное декольте, натянувшиеся на пуговицах из-за больших объемов. Ткань, казалось, трещит по швам.

Также модель надела белую плиссированную мини-юбку, которая едва скрывала самое интимное.

Кроссовки и шляпка с другими аксессуарами дополнили образ.

Стоит отметить, что модель позировала без макияжа, показав себя натуральную.

Украинская знаменитость всячески изгибалась на полу, чтобы лучше показать достоинства обновленной фигуры.

Видео не собрали много лайков, ведь были обнародованы в сториз. Возможно, модель получила массу комплиментов в директ.

Напомним, Алена Омович показала в Инстаграм, как изменилась после операции. Звезда предстала в черном топе, который был скреплен специальной лентой, фиксирующей пышный бюст.

"Я СДЕЛАЛА БОЛЬШЕ ГРУДЬ. Многие уже догадались, увидев выглядывающий из-под одежды послеоперационный топ. ДА! Но это была плановая операция!...", - написала модель.

Ранее сообщалось, что Алена Омович надела мини-шорты, которые открыли виды на стройные ножки. Звезда натянула шортики выше бедер, в разрезах показались оголенные бедра.

Плоский живот с сережкой в пупке смотрелся просто идеально.

Напомним, соблазнительная украинская Кардашьян выставила самый сок в миниатюрном топе

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян не удержала мини-платье на ветру и показала интимные места

Также Politeka сообщала, что соблазнительная украинская Кардашьян показала сочные формы во всех ракурсах