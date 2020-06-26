Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном виде

На кадре Омович позирует в коротких джинсовых шортах и черном топике. Алена стояла перед зеркалом и себя снимала на телефон,. демонстрируя новую пышную грудь и стройную фигуру. Волосы красотка решила оставить распущенными, а сама смотрела в телефон, пока делала ролик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео почти 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Без комментариев", "Мейк и силик творит чудеса, божественно", "Обожаю такие перевоплощения! Умничка девочка. Очень мотивирует, и вкус явно хороший!", "Шикарная грудь, видно разницу, и она в лучшую сторону", "Очень красивые вы девушки конечно", "Восхищаюсь,такими девушками,как Вы с Милой!Удачи Вам и спасибо,что вы есть)вы своим примером делаете нас лучше", "Я одна на грудь смотрела", "Вам очень идёт новая грудь! шикарно выглядите!".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала обновленное тело и рассказала о проблемах.

На фото Алена позирует в черном топе, который был скреплен специальной лентой, которая фиксировала пышный бюст. Омович лежала на диване и показывала, как она изменилась после операции.

"Я СДЕЛАЛА БОЛЬШЕ ГРУДЬ", - написала Омович под публикацией.

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