Звезда Инстаграм, модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, взбудоражила фото в бассейне

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге, на котором продемонстрировала точеную фигурку в красном бикини. Слишком крохотный лифчик от купальника не смог уместить пышный бюст модели, так что "близняшки" нечаянно выпорхнули, вскружив голову тем, кто их увидел.

Девушка расположилась в томной позе на краю бассейна, окунув ножки в воду. Горячая брюнетка вскинула подбородок и отвела одну руку назад, давая возможность поклонникам разглядеть ее идеальное тело.

Примечательно, что после обработки в графическом редакторе в небе появилось "облачко" в форме сердца, что, безусловно, добавило эмоциональности этому кадру.

В подписи звезда рассказала, как добиться успеха в соцсети, прорекламировав группу блогеров, занимающихся продвижением.

"Самый крутой и самый быстрый и мощный способ продвижения своего инстаграм , это стать спонсором в гиве! Благодаря большой аудитории вы можете продвинуть свой бизнес или личный аккаунт", - сообщила Алена, у которой, к слову, уже 1,1 млн подписчиков.

Ранее мы писали, Омович показала обновленное тело после пластики и рассказала о проблемах. На опубликованном фото модель позировала в черном топе, который был скреплен специальной лентой, фиксирующей пышный бюст. Девушка лежала на диване и показывала, как она изменилась после операции.

"Я СДЕЛАЛА БОЛЬШЕ ГРУДЬ. Многие уже догадались, увидев выглядывающий из под одежды послеоперационный топ. ДА! Но это была плановая операция!", - объяснила модель.

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