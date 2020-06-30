Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, як проводить літо у Бердянську

На фото Нікітіна позує в чорному мініатюрному купальнику чорного кольору. Красуня волосся вирішила залишити розпущеним, а стояла на березі Азовського моря. Катерина підняла одну ногу плескаючись водою і посміхаючись, поки її знімали. Дівчина не дивилася на камеру, але це не завадило фото стати дуже спекотним, адже на ньому можна оцінити як і пристойну засмагу, так і підтягнуті форми зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

«Я йду, йду, красиво...», - написала Нікітіна.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А чому не Затока?", "Як водичка? Людей багато?", "Ти як намальована", "Катя це ви на якому пляжі?", "Катюнька, ти красуня!", "Я живу в Бердянську , буде круто якщо я зустріну тебе", "Не йди,я все пробачу!", "Ти найкраща дівчина в світі", "Яка спокуслива гаряча штучка", "Амазонка".

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала дивну гнучкість тіла.

На фото Нікітіна показує себе в смугастих штанях і чорному топі з невеликим вирізом. Красуня стояла на палубі корабля і демонструвала розтяжку, закинувши ногу вище голови. Повітряний шпагат вийшов у Катерини дуже ефектним і може легко конкурувати з Анастасією Волочковою.

Раніше ми повідомляли, що українська актриса Катерина Нікітіна похвалилася бездоганною фігурою в тісному топі і міні-шортах.

"Трошки мотивації Вам в стрічку 😈 Не варто чекати ПН, що б змінити своє життя! Починай тоді, коли відчуваєш, що готовий", - написала Нікітіна.

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