Американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуру платті-сіточці

Фітнес-модель отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутій фігурі і занять спортом на камеру. Тепер, коли Ана стала фітнес-тренером і постійно займається, влаштовує рекламу і хвалиться досягненнями, вона кожен день ділиться жаркими фото з пляжу і захоплює фігурою, якої так багато приділяє уваги, пише Politeka.

В цей раз Ана вразила фігурою в прозорій сукні-сіточці, під яким не було білизни. Звично позуючи на природі, вона не стала приховувати свої достоїнства, лише підкреслила їх ще більше:

«❤️😍 досконала крихта», «Ана, ти така гаряча і красива ,,, !!! 😘😘😘😘», «Досить добре 🔥», «🤞 приємно», «Зачіска у квітці просто прибила його», Абсолютно гаряча🔥», «Hermosa Gue Estas», «Якого розміру цей наряд !! 🙏🏼», «Люблю цей погляд! 🙌🏼», «як і раніше кращий відок булочок», «😍 Красива дівчина з красивим серцем❤️❤️❤️❤️❤️», «В якому розмірі будь ласка?», - написали шанувальники.

До цього фітнес-модель родом з міста Анахайм отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутою фігурі і її аудиторія продовжує збільшуватися. Тепер дівчина кожен день хвалиться жаркими фото з пляжу і захоплює фігурою, якої так багато приділяє уваги.

Як відомо, в 2013 році дівчина отримала титул «Кибергерл місяця» журналу «Playboy», в 2015 року стала Playmate журналу «Playboy». При цьому Ана представляє продукцію для схуднення та бодібілдингу, привертаючи увагу до неї завдяки фото в білизна.

Тепер вона часто з'являється в мережі в одному бікіні і самих різних купальниках. Цього разу дівчина повеселилася на узбережжі в рожевому бікіні і показала підтягнуті форми:

«Просто грайте, займайте час своєї зайнятої життя, щоб робити те, що змушує вас посміхатися і відчувати радість. Хороших друзів💕🐬 # Щастя # Радість # Веселощі # Гра # Пляж # Океан», - написала Ана.

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