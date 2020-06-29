Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, похвалилася жарким кадром свого медового місяця
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості з соцмережі. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
На знімку Соня Кей розкинулася на ліжку, закинувши ногу на ногу. При цьому фото зроблено з незвичайного ракурсу, що надає особливої пікантності. З одягу на племінниці Ротару тільки маленький чорний купальник.
«Вау», «Дуже класно», - пишуть в коментарях до фото.
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Нагадаємо, на початку літа Соня Кей зіграла весілля з голкіпером херсонського "Дніпра" та національної збірної України з хокею Олегом Петровим. Від пишного свята молодята відмовилися, оскільки 24 березня помер батько дівчини.
Скромну церемонію провели 7 червня в колі рідних і близьких. На весіллі була присутня Софія Ротару з сім'єю. Всього було 14 гостей.
Після весілля молодята вирушили на медовий місяць в Буковель.
Соня і Олег познайомилися в Києві на вечірці спільних друзів. Через п'ять місяців відносин спортсмен зробив художник пропозицію і вона відповіла згодою.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару без білизни показала, що підкорила чоловіка-хокеїста: "Справжня принцеса".
Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару перед весіллям вразила експериментами з зовнішністю, співачку не дізнатися.
Також Politeka писала, що племінниця Ротару побешкетувала із молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.