Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала поклонникам, как отмечала свою свадьбу с известным хоккеистом

Несколько дней назад молодая артистка Соня Кей – племянница известной певицы Софии Ротару вышла замуж. Новостью о знаменательном событии артистка поделилась в Инстаграм, впервые показав мужа-хоккеиста. В след за звездой многие СМИ представили стильные свадебные фото знаменитости, сообщает Politeka.

Как выяснилось, избранником девушки стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого она скрывала от публики все это время. До самой церемонии девушка не показывала возлюбленного.

Торжество состоялось в гостинице Fairmont. Судя по всему, свадьбу молодожены отметили в кругу родных.. На одном из фото, представленном в Инстаграм-профиле модного журнала, видна семья знаменитости. Присутствовала на торжестве и знаменитая София Ротару.

«Я благодарна семье, Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами», - рассказала о своем счастье Соня.

Из-за недавней трагедии в семье певицы, молодожены решили отметить событие в тесном кругу близких и друзей – стильные семейные фото немало порадовали поклонников.

Отметим, летом у девушки была запланирована свадьба с хоккеистом, который младше нее на три года. Исполнительница рассказывала, что разница в возрасте ее вовсе не смущает. По ее словам, это семейное, ведь ее отец также немного младше матери.

Однако певица решила перенести свадьбу в связи со смертью отца.

«Мама позвонила мне и сказала – папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит. Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду», – рассказала Sonya Kay.

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