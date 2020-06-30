Відома модель Белла Хадід показала незвичайний образ, порадувавши не тільки фанатів
На фото Белла позує у футболці, сидячи на колінах. Красуня вирішила зняти себе без штанів, показуючи свої ноги перед дзеркалом, поки робила селфи. Хадід тримала телефон перед собою, а поруч можна побачити квіти, які стояли біля ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Квітковий дитина", - написала Хадід під фотографією.
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Фанати, включаючи Емілі Ратаковски, поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Справжня лялька", "Це гаряче", "Тут, перш ніж видалити", "Яка краса", "Спутни на шию", "Моя дитинко, ти дивна", "найкрасивіша дівчинка на планеті", "Я б помер за тебе", "Я так тебе люблю", "Я закоханий в королеву", "Як стирчать".
Раніше ми повідомляли, що топ-модель Белла Хадід показала дивовижні кадри зі своєї фотосесії.
На цей раз Белла показала кілька фото з одного з своїх кампейнов.
На одному зі знімків Белла варто повністю голою: з «одяг» на ній тільки супермодні трусики білого відтінку, а інтимні частини тіла прикриті руками.
Повідомлялося, що найкрасивіша дівчина світу Белла Хадід влаштувала гарячі ігри в спальні.
На кадрах Белла позує в червоному топі і стрінгах, доповнивши образ експериментальним мейкапом. Волосся в цей раз Хадід зібрала в хвіст і можна помітити милі сережки у вухах дівчини.
Нагадаємо, Белла Хадід і Кендалл Дженнер підкорили пікантними нарядами на яхті
А ще Politeka писала, що Белла Хадід дала волю своїм округлості, змусивши перехожих червоніти
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід в прозорій сукні блиснула бездоганним тілом перед камерами