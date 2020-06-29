Російський актор Максим Віторган, який є колишнім чоловіком Ксенії Собчак, здивував незвичайним фото

На своїй сторінці в Instagram актор поділився знімком, на якому лежить голим поруч з двома красивими жінками, передає Politeka.net. В центрі фото в масці лежала режисер і сценарист Оксана Карас у медичній масці, а по боках лежали Віторган і актриса Вікторія Толстоганова.

«Просто така робота», — підписав фото Віторган.

За його тегами стає зрозуміло, що фото зроблено на зйомках серіалу «Чиновниця».

За день пост актора зібрав майже 12 тисяч лайків. Не стрималася співачка Анна Семенович і теж залишила лайк під фото артиста. В коментарях Віторгану залишили безліч компліментів і відгуків.

"Ви чого там, а?", «Жарко», «Шикарна Віка напевно Чиновниця, а ви, як завжди, або обдурений чоловік або Вікін водій», «Видно, що дистанціювалися», «Максе, ви повинні бути посередині», «Ось це я називаю тісною співпрацею», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, серіал почали знімати незважаючи на продовження карантину. Перед зйомками всі актори здали тести на вірус. До речі, під час карантину Максим Віторган також встиг засвітитися в серіалі «Беезумие» разом з такими акторами як Христина Асмус, Ігор Верник та інші.

Нагадаємо, що Собчак раптово висловилася про нову коханку Віторгана: "Я на нього дивлюся і...".

Як повідомляла Politeka, скандалістка Собчак проміняла Богомолова і Віторгана на пекучого красеня: "Боже, який...".

Також Politeka писала, що 3-річний син Собчак і Віторгана підкорив своїм талантом, відео гордості: "На тата схожий".