"Очень к лицу этот мужчина"

38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак устроила переполох в соцсети меткими словами и удачным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала с экзотическим иностранцем.

Ксения в длинной широкой юбке фиолетового цвета, красном топе и лиловой чалме эффектно прильнула к высокому и тощему чернокожему африканцу. Знаменитость и ее друг улыбались на камеру, купаясь в лучах солнца. Резкий контраст, учитывая, что пользователи привыкли видеть Ксению либо рядом с бывшим супругом, актером Максимом Виторганом, либо с нынешним возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым.

Собчак в подписи к фото решила высказать свое мнение по поводу происходящих в США протестов после убийства полицейскими безоружного афроамериканца.

"Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь обьясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина луи вьюттон в центре ЛА и уничтожением чужой частной собственности? и лозунгом «eat the rich»?.. Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных - это сложно и трудновыполнимо, бороться за то, чтобы не было богатых - весело и приятно. И сумку можно под шумок дорогую спи*дить", - поделилась своим мнением Собчак.

Пользователи кинулись обсуждать пост:

"Можно сумку, а можно всю нефть! :)"

"Ничего страшного. Луи витон не обеднеет 😁"

"На цвете кожи акцентировали. А вообще - это грабеж и мародёрство"

"Отвечать агрессией на агрессию это конечно верх идиотизма 🤦🏼‍♀️"

"У них и шанса не было никогда преуспеть или даже подумать об этом"

"Вам очень к лицу этот мужчина 👌" - "Аксессуар по типу сумочки)"

"Браво!!! Абсолютно правда!!"

"Боже, какой интеллект 🙌"

"Сейчас начнётся 🤔"

Ранее мы сообщали, Богомолов обескуражил публику голыми фото жены. На кадрах Ксения повернулась к камере спиной, прикрыв грудь руками. Внимательные пользователи разглядели на теле Собчак некие пятна, подумав, что то синяки.

Напомним, что Ксения Собчак показала пугающее поведение Богомолова: "Белая горячка".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак бросила Бузовой дерзкий вызов, перевоплощение пугает: "Я запела!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Собчак забыла о нижнем белье и посветила богатством в прозрачной майке: "Ксения, это вы?".