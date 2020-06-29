Российский актер Максим Виторган, который является бывшим мужем Ксении Собчак, удивил необычным фото
На своей странице в Инстаграм актер поделился снимком, на котором лежит голым рядом с двумя красивыми женщинами, передает Politeka.net. В центре фото в маске лежала режиссер и сценарист Оксана Карас в медицинской маске, а по бокам лежали Виторган и актриса Виктория Толстоганова.
«Просто такая работа», — подписал фото Виторган.
По его тегам становится понятно, что фото сделано на съемках сериала «Чиновница».
За день пост актера собрал почти 12 тысяч лайков. Не сдержалась певица Анна Семенович и тоже оставила лайк под фото артиста. В комментариях Виторгану оставили множество комплиментов и отзывов.
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«Вы че там, а?», «Жарко», «Шикарная Вика наверное Чиновница, а вы как всегда либо обманутый муж либо Викин водитель», «Видно, что дистанцировались», «Макс, вы должны быть посередине», «Вот это я называю тесным сотрудничеством», - пишут пользователи сети.
Как известно, сериал начали снимать несмотря на продление карантина. Перед съемками все актеры сдали тесты на вирус. Кстати, во время карантина Максим Виторган также успел засветиться в сериале «Беезумие» вместе с такими актерами как Кристина Асмус, Игорь Верник и другие.
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