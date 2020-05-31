Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась достижениями своего сына Платона
Как сообщает Politeka.net, она сняла видеоролик, который опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть - скрольте страницу вниз).
"Выучили!!!! Гордость-гордость❤️❤️❤️", - подписала Ксения Собчак.
Как можно заметить на видео, трехлетний Платон уже заметно подрос и читает наизусть стихотворение Михаила Лермонтова "Белеет парус одинокий". Звездная мама время от времени подсказывает мальчику начало строчки, но он и сам хорошо справляется, читает громко и с выражением.
Резкий обвал доллара, богатства Зеленского и новые выплаты для украинцев — главное за ночь
Как выглядят сестры-красотки Веры Брежневой, Бузовой, Асмус, Фриске и других звезд: неожиданные фото
В ПриватБанке начали блокировку всех счетов, денег не снять: "клиент должен..."
"Это не мой сын": родители "Холостяка" Макса Михайлюка огорошили признанием о его возлюбленной
Пользователи социальной сети оценили старания Платона в комментариях:
"Хорошенький, копия ваш папа🤗"; "Ангелочек❤️❤️❤️"; "Красавчик😍😍😍😍😍🤭"; "Сладкий такой"; "Молодец Платоша)"; "Умничка"; "Волнуется, молодец"; "Умница! Какой волшебный мальчик"; "🤗 Смышлёныш😍"; "Виторган вылитый"; "Такая лапа, молодец малыш, так трогательно рассказал ☺️👍".
Стоит отметить, что в 2019 году Ксения Собчак развелась с отцом ребенка - российским актером Максимом Виторганом. Поводом стал роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым, за которого она вскоре вышла замуж. По словам Ксении Собчак, она не жалеет о браке и поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения ради Платона.
Напомним, что новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».
А еще Politeka писала, что Ксения Собчак бросила Бузовой дерзкий вызов, перевоплощение пугает: "Я запела!".
Также Politeka сообщала, что Собчак показала главного мужчину в своей жизни, Богомолов и Виторган в пролете: "Повезло парню".