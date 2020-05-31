Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась достижениями своего сына Платона

Как сообщает Politeka.net, она сняла видеоролик, который опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть - скрольте страницу вниз).

"Выучили!!!! Гордость-гордость❤️❤️❤️", - подписала Ксения Собчак.

Как можно заметить на видео, трехлетний Платон уже заметно подрос и читает наизусть стихотворение Михаила Лермонтова "Белеет парус одинокий". Звездная мама время от времени подсказывает мальчику начало строчки, но он и сам хорошо справляется, читает громко и с выражением.

Пользователи социальной сети оценили старания Платона в комментариях:

"Хорошенький, копия ваш папа🤗"; "Ангелочек❤️❤️❤️"; "Красавчик😍😍😍😍😍🤭"; "Сладкий такой"; "Молодец Платоша)"; "Умничка"; "Волнуется, молодец"; "Умница! Какой волшебный мальчик"; "🤗 Смышлёныш😍"; "Виторган вылитый"; "Такая лапа, молодец малыш, так трогательно рассказал ☺️👍".

Стоит отметить, что в 2019 году Ксения Собчак развелась с отцом ребенка - российским актером Максимом Виторганом. Поводом стал роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым, за которого она вскоре вышла замуж. По словам Ксении Собчак, она не жалеет о браке и поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения ради Платона.

Напомним, что новый муж Собчак Богомолов сделал срочное заявление, узнав о диагнозе экс-супруги: «тест показал…».

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