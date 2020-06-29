Російський актор Федір Добронравов, який запам'ятався яскравою роллю в серіалі «Свати», здивував визнанням про своїх дітей

Нещодавно актор звільнився з Театру сатири і дав відверте інтерв'ю журналістам. Добронравов зізнався, що своїх трьох онучок Варвару, Василісу і Вероніку він любить сильніше своїх дітей. Будь-яку вільну хвилину актор прагне проводити зі своїми онуками.

Добронравов зізнався, що душі не чаяв у своїх двох синах, але онук любить сильніше. На думку актора, це пов'язано зі ступенем відповідальності.

«Любов абсолютно інша за якістю. Батьківська любов відповідальна, а бабуся і дідусь не відповідальні за стан дитини. Вони її просто люблять, і все. З ними можна робити все, що завгодно, і мені так подобається ця вседозволеність дідусева», - пояснив актор.

Варто відзначити, що сини Добронравова Віктор та Іван не ревнують батька до доньок. Навпаки, їм дуже подобається спостерігати за тим, як дід проводить з ними час.

«Тато – прекрасний дід! Згусток веселощів. Він взагалі дуже велелюбний чоловік, а коли є три дівчинки, він взагалі розтікається, розпливається у своїй любові», - розповів журналістам Віктор.

Як відомо, останній сезон «Сватів» повинен був вийти на екрани восени 2020 року. Але через карантин зйомки, найімовірніше, довелося відкласти.

Нагадаємо, що різко постарілий Добронравов зі "Сватів" показав чарівних онучок: "За це можна все віддати".

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