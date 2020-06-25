Актор Федір Добронравов розповів про звістку з Києва, яку можна вважати буквально убивчим
принаймні, для фанатів серіалу «Свати», які чекають нового сезону вже майже 8 років, так точно. Про це повідомляє МК.
Актор Федір Добронравов розповів, що зйомки сьомого сезону серіалу «Свати» перенесені на наступний рік за пандемії китайського вірусу.
Зірки серіалу сподівалися, що зйомки продовжать у Києві, але цього найближчим часом не відбудеться.
«Зараз все так, ну як... на піску. Ось ми сподівалися на «Сватів», що відновляться зйомки. Я зателефонував у Київ, але мені режисер сказав, що вони з-за пандемії не встигли підготуватися», — пояснив артист.
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Відзначимо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що в кінці минулого Добронравов пішов з театру і готується стати мільйонером.
Актор послався на втому і написав заяву про звільнення за власним бажанням.
При цьому хтось побачив у вчинку Артиста зовсім інші причини. ЗМІ писали, що він вирішив більше часу віддавати антрепризним постановок і творчих вечорах, які приносять йому астрономічні гроші. Всього за дві години виступу актор отримує півмільйона рублів. А таких виступів за літо було заплановано десяток. Правда, у зв'язку з пандемією частина з них зірвалася.
Також зазначалося, що гонорари Добронравова за зміну зйомок у «Сватах» обчислюються сотнями тисяч рублів.
Виходить, що відмовившись від роботи в театрі, Добронравов тільки підвищив би свої доходи.
Зазначимо, серіал «Свати» виходить з 2008 року.
Зйомки чергового сезону повинні були стартувати близько чотирьох років тому. Але, за словами Добронравова, зйомки були зупинені за політичними мотивами.
Знімати «Свати 7» почали тільки в 2019 році під Мінськом, проте все зупинилося через пандемії.
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