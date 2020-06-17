Зірка серіалу «Свати», російський актор Федір Добронравов сильно постарів і посивів за останній час

Як передає Politeka.net, це видно з останніх фото, якими поділився актор. За час карантину Добронравов відпустив бороду і став схожий на справжнього дідуся. Одна з фотографій з'явилася на фан-сторінці серіалу «Свати» в Instagram.

На фото актор тримає на руках своїх маленьких онучок. Він міцно обіймає їх, а вони, в свою чергу, міцно притискаються до нього.

«Наш улюблений артист Федір Вікторович Добронравов і його внучки», - підписали фото автори акаунта.

За день фото зібрало понад 1600 лайків. В коментарях Добронравову залишили масу захоплених відгуків.

«Улюблений дідусь! За це можна все віддати», «щасливий дід! Внучечки обіймають», «класний дід», «Улюблений артист і красатулечки онучки!!», «Ось щастя!», «щасливий дідусь, здоров'я на довгі літа, люблю актора дуже», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше сам актор поділився в Instagram фото з онуками. Як відомо, у актора двоє синів, які подарували йому трьох онучок. На фото він сидів поруч з дівчатами і козеням. 58-річний актор був одягнений в національний костюм.

Нагадаємо, що у мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів», розкіш вражає: «Живе по сусідству з…».

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