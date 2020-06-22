Українці побачать новий сезон серіалу "Свати" як мінімум через півроку

Цю інформацію підтвердив актор Федір Добронравов, пише МК.

За його словами, творці серіалу "Свати" були змушені в черговий раз перенести зйомки сьомого сезону знаменитої комедії.

На цей раз зйомки були перенесені на 2021 рік. За словами Добронравова, таке рішення пов'язане з епідемією китайського вірусу.

"Поки все завмерло. Але роботи буде багато. Є певні плани театральні. Але що про них говорити, коли зараз все так, ну як... на піску. Ось ми сподівалися на "Сватів", що відновляться зйомки. Я зателефонував у Київ, але мені режисер сказав, що вони через пандемію не встигли підготуватися. А знімати повинні були в Білорусі, але тепер довелося відкласти зйомки на наступний рік. Хоча життя потихеньку повертається в колишнє русло: ось мої хлопці - Ваня і Вітя (сини актора Іван і Віктор Добронравови) вже потихеньку починають зніматися", - відверто заявив Добронравов у спілкуванні з журналістами.

Попередньо актори повинні були повернутися на майданчик в липні, проте цього не сталося, і знімальний процес знову заморозили.

Дата прем'єри сьомого сезону серіалу "Свати" поки невідома, але режисер комедії Андрій Яковлєв вже заявляв, що він, ймовірно, стане останнім.

Раніше Федір Добронравов скаржився, що залишився без роботи через карантин.

«Це ж фактично нещасний випадок, який не можна ні обговорювати, ні передбачити. Зараз всі мої проекти заморожені. Хоча поки ще живий, все терпимо. Які ще тут є градації», — заявляв актор.

Він підкреслював, що подібне сталося з ним вперше. Навіть у часи кризи у 90-ті він мав роботу. Тоді в театрі «Сатирикон», хоча грошей практично не платили, артисти працювали на одному ентузіазмі.

Нагадаємо, велика втрата наздогнала "Сватів", серіал залишився без улюбленої зірки: "У новому сезоні..."

Як повідомляла Politeka, різко постарілий Добронравов з "Сватів" показав чарівних онучок: "За це можна все віддати".

Також Politeka писала, що Добронравов з "Сватів" вразив талантами сина: "Думала, два близнюки сидять".