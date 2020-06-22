Актор Федір Добронравов, широко відомий завдяки одній з головних ролей в серіалі «Свати», звільнився з Театру сатири

Народний артист Росії Федір Добронравов пішов з Театру сатири за власним бажанням, передає ТАСС з посиланням на представника прес-служби театру. Відзначається, що артист пояснив свій відхід зайнятістю в антрепризних проектах, а також зйомках кіно.

В театрі уточнили, що Добронравов написав заяву ще в березні.

Прес-секретар установи зазначила, що вистави, в яких актор був зайнятий до пандемії, він не зміг дограти. Між тим Добронравов пообіцяв, що дограє в постановці «Де ми? Оо!..» до кінця сезону. В ньому ж зайнятий провідний артист Театри сатири і його художній керівник Олександр Ширвіндт.

«Буде Добронравов співпрацювати з театром у новому сезоні — невідомо, також як всім зараз невідомо, яким чином почнеться сезон. В даний час трупа знаходиться у відпустці», — уточнили в театрі.

А сам Ширвіндт стверджує, що зірка серіалу «Свати» продовжить грати в Театрі сатири.

«Ну, у нього своя компанія, він залишився в театрі грати, він повинен грати у виставі, ми граємо зараз. Куди він дінеться, він буде в театрі грати. У нього свої взаємини і нюанси просто є паперові», — передає слова художнього керівника РБК.

Вже з'явився коментар самого Добронравова. Як передає МК, артист заявив, що втомився за 16 років роботи в театрі. При цьому він підкреслив, що жодних конфліктів перед відходом у нього не було.

Добронравов зазначив, що продовжить грати у виставі «Де ми?».

«Я залишився на разових і буду грати цей спектакль стільки, скільки буде грати Олександр Анатолійович (Ширвіндт, художній керівник театру Сатири — Ред.)», — заявив він.

Що ж стосується зйомок у кіно, то тепер у артиста буде на це більше часу. Зазначимо,на початку 2020 року Добронравов хоча остороно,але все ж зробив прогноз щодо того,коли глядачі зможуть побачити новий сезон серіалу "Свати".

«Якщо бог дасть і все піде за планом, то у 2021 році він вийде. Ми молимося, щоб так все і було», — зазначив Добронравов.

Нагадаємо, раніше Добронравов скаржився, що залишився без роботи із-за карантину.

«Це ж фактично нещасний випадок, який не можна ні обговорювати, ні передбачити. Зараз всі мої проекти заморожені. Хоча поки ще живий, все терпимо. Які ще тут є градації», — заявляв актор.

Він підкреслював, що подібне сталося з ним вперше. Навіть у часи кризи у 90-ті він мав роботу. Тоді в театрі «Сатирикон», хоча грошей практично не платили, артисти працювали на одному ентузіазмі.

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