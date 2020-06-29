Российский актер Федор Добронравов, который запомнился яркой ролью в сериале «Сваты», удивил признанием о своих детях

Недавно актер уволился из Театр сатиры и дал откровенное интервью журналистам. Добронравов признался, что своих троих внучек Варвару, Василису и Веронику он любит сильнее своих детей. Любую свободную минуту актер стремится проводить со своими внучками.

Добронравов признался, что души не чаял в своих двух сыновьях, но внучек любит сильнее. По мнению актера, это связано со степенью ответственности.

«Любовь абсолютно другая по качеству. Родительская любовь ответственная, а бабушка и дедушка не ответственны за состояние ребенка. Они его просто любят, и все. С ними можно делать все, что угодно, и мне так нравится эта вседозволенность дедушкина.», - объяснил актер.

Стоит отметить, что сыновья Добронравова Виктор и Иван не ревнуют отца к дочкам. Наоборот, им очень нравится наблюдать за тем, как дед проводит с ними время.

«Папа – прекрасный дед! Сгусток веселья. Он вообще очень любвеобильный человек, а когда есть три девчонки, он вообще растекается, расплывается в своей любви», - рассказал журналистам Виктор.

Как известно, последний сезон «Сватов» должен был выйти на экраны осенью 2020 года. Но из-за карантина съемки, вероятнее всего, пришлось отложить.

Напомним, что резко постаревший Добронравов из "Сватов" показал очаровательных внучек: "За это можно все отдать".

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