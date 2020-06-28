Певица Анна Семенович рассказала о жутком случае, который произошел с ней в бане



Как передает Politeka.net, воспоминаниями знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

Она отметила, что на днях посещала баню, но любовь к парилке у нее была не всегда.



"Дело в том, что в детстве, в спортивном лагере меня в шутку закрыли в парилке и я очень испугалась. Мы играли в прятки, я спряталась в парилке и кто-то поставил стул к двери с другой стороны! Когда мне стало жарко и я не смогла открыть дверь, я начала кричать в панике, меня почти сразу выпустили, но тот страх я долго не могла забыть", - отметила певица.

С того времени Семенович постоянно избегала визитов в баню, но на днях ее отпустило.

"Я прекрасно понимала, что этот страх меня преследует из детства. А вчера меня буквально отпустило, я впервые в жизни проснулась с мыслью - что я хочу в баню", - отметила Семенович.

В комментариях к посту, поклонники певицы не только разделили ее переживания, но оценили ее невероятные объемы.

"Все начинается со страха!", "Анна, баня для здоровья очень полезна, сам стараюсь там бывать", " Аня умница и красавица", "Какие большие" - писали пользователи сети.

Напомним, певица ранее похвасталась перед подписчиками, как развлекается в бане.

На других кадрах Семенович в одном лифчике ополаскивается в холодной воде.

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