Модель Олівія Калпо, яка отримала титул "Міс Всесвіт 2012", показала сміливий образ, здивувавши фанатів

На фото Олівія позує в шикарному платті, яке було в підлогу. Калпо доповнила образ поясом на талії, де і закінчувалася величезна зона декольте. Як можна помітити, дівчина не любить носити білизну, зате не соромиться демонструвати свої спокусливі персики, які можна побачити на фото. Красуня знімала на телефон, позуючи перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цей халат - саме додаткове, на що я поклала руки, але я тут для цього", - написала співачка.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Хотіла б я дозволити собі цей халат", "Люблю", "Захоплююча", "Реальна барбі", "О, Боже мій, так чудово".

Повідомлялося, що Олівія Калпо влаштувала спекотні танці з подругою.

Модель з'явилася в топі на тонких бретельках, з декольте і великими вирізами з боків. Під настільки відвертим топом, ймовірно, не було білизни. Модель активно рухалася, ледь не впустивши з одягу свої пишні принади.

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Так, на одному з фото Олівія позувала в білій відвертій сукні з великим декольте і вирізом в районі струнких ніжок. Подруга Калпо також позувала в блискучому довгому платті. Обидві виглядали дуже гаряче, просто: "Вогонь!".

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