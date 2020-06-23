Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, заворожила красотой в купальнике "ядерного" цвета

Модель обладает невероятной внешностью и хвастается ею в Инстаграм, пишет Politeka.net. На одних из недавних кадров звезда предстала в соблазнительном виде - в купальнике салатового цвета.

Цвет и фигура звезды сразу привлекают внимание. Лифчик прикрыл грудь красотки, имея посередине тонкую лямку, которая придала образу еще большей соблазнительности.

Плавки были на высокой посадке и открывали виды на упругие ягодицы.

Сверху неземная красотка накинула прозрачную пляжную тунику, которую распахнула.

Кроме того, обворожительная знаменитость надела маску в цвет своего откровенного купальника.

Модель навела камеру на зеркало и показалась во всей красе, на пальцах можно рассмотреть светлый маникюр.

В общем образ вышел очень ярким и соблазнительным.

Напомним, Оливия Калпо сделала горячее селфи в зеркало. Звезда позировала на полу, всячески изгибаясь и показывая самые сочные места.

Модель надела короткую белую маечку без белья, что видно по отчетливым признакам. Кроме того, на одном из кадров топик задрался и засветил часть пышной груди.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо позировала в белом халате, который спустила с плеч. Звезда похвасталась не только формами, но и шелковой кожей.

Напомним также, что Оливия Калпо предстала в оранжевом платье с экстремально глубоким декольте практически до живота. Модель забыла надеть белье под платье, поэтому ее грудь была выставлена на всеобщее обозрение.

Напомним, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо едва удержала пышные формы в крохотном бикини: "будоражит".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо блеснула роскошным телом в коротком топе: "Такую не забудешь".

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо померилась прелестями с горячими подружками: "Это рай".