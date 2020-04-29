Известная модель Оливия Калпо, которая получила титул "Мисс Вселенная 2012", показала всю красоту в белом платье

На фото Оливия позирует в белом платье в пол. Калпо грациозно разместилась сверху дивана, а образ дополнила шикарной прической. Можно легко заметить, что под нарядом у девушки ничего нет. На втором фото модель показывает себя во весь рост, а на третьем - повернулась спиной, которая была открыта. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Необходим весенний карантин: удобное хлопковое макси-платье", - написала Оливия.

Фанаты успели поставить более 100 тысяч лайков, среди которых был и Женьки из "Сватов", и написать множество комментариев под публикацией:

"Ангел", "Красота", "Линда", "Ты так прекрасна", "Оглушающая".

Ранее мы сообщали, что Оливия Калпо решила поздравить подругу с днем рождения.

Так, на одном из фото Оливия позировала в белом облегающем платье с большим декольте и вырезом в районе стройных ножек. Подруга Калпо также позировала в длинном блестящем платье. Обе выглядели очень горячо, просто: "Огонь!".

Сообщалось, что самая желанная красотка мира Оливия Фрэнсис Калпо ошарашила сеть снимком без белья.

Так, на своей странице Оливия Калпо опубликовала два новых снимка, на которых позирует у зеркала без лифчика.

На девушке надето легкое белое платье с открытой спиной и боками. Из-за фасона платья оголяется грудь модели.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо ошарашила смелым образом в платье без белья

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