Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, покорила совершенствами фигуры

Звезда постоянно хвастается идеальной фигурой и доказывает, что не зря получила титул красивейшей женщины, пишет Politeka.net.

На одних из последних снимков красотка сделала горячие селфи в зеркало. Калпо позировала на полу, всячески изгибаясь и показывая самые сочные места.

Модель надела короткую белую маечку без белья, что видно по отчетливым признакам. Кроме того, на одном из кадров топик задрался и засветил часть пышной груди Оливии.

Синие джинсы держались на талии знаменитости, тем самым подчеркивая ее стройность.

Босоножки на шпильке и светлый педикюр также привлекают взгляд.

Знаменитость улыбалась и у нее было игривое настроение. Рядом с Оливией стоял бокал с каким-то коктейлем, возможно, алкогольным.

За девять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли звезду игривой кошечкой и шикарной красоткой.

Напомним, Оливия Калпо предстала в кожаном платье, которое обтянуло ее шикарные формы.

На снимке звезда шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек.

Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели, а также выделила ее очень стройную талию.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо надела короткий, яркий, блестящий комбинезон с большим декольте.

Из большого выреза в районе груди едва не выпадали пышные прелести без белья.

Тонкая талия, длинные, стройные ножки и яркая улыбка - модель превосходна.

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