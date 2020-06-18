Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, покорила совершенствами фигуры
Звезда постоянно хвастается идеальной фигурой и доказывает, что не зря получила титул красивейшей женщины, пишет Politeka.net.
На одних из последних снимков красотка сделала горячие селфи в зеркало. Калпо позировала на полу, всячески изгибаясь и показывая самые сочные места.
Модель надела короткую белую маечку без белья, что видно по отчетливым признакам. Кроме того, на одном из кадров топик задрался и засветил часть пышной груди Оливии.
Синие джинсы держались на талии знаменитости, тем самым подчеркивая ее стройность.
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Босоножки на шпильке и светлый педикюр также привлекают взгляд.
Знаменитость улыбалась и у нее было игривое настроение. Рядом с Оливией стоял бокал с каким-то коктейлем, возможно, алкогольным.
За девять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети называли звезду игривой кошечкой и шикарной красоткой.
Напомним, Оливия Калпо предстала в кожаном платье, которое обтянуло ее шикарные формы.
На снимке звезда шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек.
Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели, а также выделила ее очень стройную талию.
Ранее сообщалось, что Оливия Калпо надела короткий, яркий, блестящий комбинезон с большим декольте.
Из большого выреза в районе груди едва не выпадали пышные прелести без белья.
Тонкая талия, длинные, стройные ножки и яркая улыбка - модель превосходна.
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