Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала снимки, от которых невозможно оторваться

Красотка показала, как позирует в разных нарядах, пишет Politeka.net. Так, на первом фото звезда предстала в кожаном платье, которое обтянуло ее шикарные формы.

На снимке звезда шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек Калпо.

Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели, а также выделила ее очень стройную талию.

Маленькая белая сумочка и модные тонкие очки - такие аксессуары выбрала звезда для завершения образа. Знаменитость будто спустилась с небес.

На втором кадре модель позировала, сидя на лестнице, выставив стройную ножку вперед.

Звезда надела черное боди на тонких бретельках и с вырезами по бокам. Заметно, что знаменитость была без белья.

Короткие шортики с поясом подчеркнули тонкую талию и красивые бедра Калпо.

Дополнили образ очки и платочек на шее.

За 18 часов пост собрал 175 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети поражались красоте знаменитости и написали ей массу приятных слов.

Напомним, Оливия Калпо позировала в белом халате, который спустила с плеч. Звезда похвасталась не только формами, но и шелковой кожей.

Пышная и аккуратная укладка из длинных волос придавала образу некой роскоши.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в синем костюме: облегающем топе и леггинсах. Грудь звезды выделялась из топа, а штаны не только подчеркнули тонкую талию, но и упругие ягодицы.

Ее красивые подружки также надели костюмы разных цветов, выделявшие их достоинства.

Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»

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