19-річна співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, розбурхала зухвалим кадром на природі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному спокусливому боді. Заради ефектного знімка, дівчина залізла в зарості посеред поля.

Соня з розпущеним волоссям і ніжним макіяжем витончено присіла в густій траві, блиснувши стрункою фігуркою. Модель грайливо глянула в бік, обдарувавши всіх дивовижною посмішкою.

"Дике дитя 🍃", - так підписала цей соковитий кадр онука Ротару.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Розумниця і красуня. Удачі тобі Софія"

"На Російську красуню схожа на полі)))"

"Шикарно красиво! 👍😍"

"Ти точно прикрашаєш цей світ і робиш його краще"

"А коли буде vlog? зачекалися😉"

Раніше ми повідомляли, як Соня потрясла витівкою в машині. Красуня виставила в вікно оголені ніжки. Так, модель позувала в автомобілі "Мустанг": на ній був білий топ і накинута на плечі шкіряна курточка, а також складається враження, що немає ніяких шортиків. Дівчина задерла чарівні ніжки і висунула їх у вікно, кинувши чарівний погляд в камеру. Цікаво, про що думали проїжджаючі повз водії?

"Моменти за лаштунками 🤍🍃", - підписала кадри зірка.

"Як класно, Софія! 🙏🏻 Обожнюю 🥰 такі фотосесії, 📸🎞 в такому стилі! Прям для душі 👏 🔥"; "Яка ти красива люблю тебе дуже сильно ❤️❤️❤️❤️"; "❤️Талантище❤️"; "Клас👏 шикарно! С*уально і без вульгарності. Браво!👏👏👏🔥", - коментували в соцмережі.

Нагадаємо, внучка Ротару задерла футболку і без сорому прогулялася по Києву: "Фігура просто нереальна".

Також Politeka писала, що пустотлива онука Ротару підняла кофту і показала, ніж її нагородила природа.