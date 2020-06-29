19-летняя начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, взбудоражила дерзким кадром на природе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном соблазнительном боди. Ради эффектного снимка, девушка забралась в заросли посреди поля.

Соня с распущенными волосами и нежным макияжем изящно присела в густой траве, блеснув стройной фигуркой. Модель игриво посмотрела в сторону, одарив всех изумительной улыбкой.

"Дикое дитя 🍃", - так подписала этот сочный кадр внучка Ротару.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Умница и красавица. Удачи тебе София"

"На Русскую красавицу похожа в поле)))"

"Шикарно красиво! 👍😍"

"Ты определенно украшаешь этот мир и делаешь его лучше"

"А когда будет vlog? заждались😉"

Ранее мы сообщали, как Соня потрясла выходкой в машине. Красавица выставила в окно оголенные ножки. Так, модель позировала в автомобиле "Мустанг": на ней был белый топ и накинутая на плечи кожаная курточка, а также складывается впечатление, что нет никаких шортиков. Девушка задрала прелестные ножки и высунула их в окно, кинув обворожительный взгляд в камеру. Интересно, о чем думали проезжающие мимо водители?

"Моменты за кулисами 🤍🍃", - подписала кадры звезда.

"Как классно, София! 🙏🏻 Обожаю 🥰 такие фотосессии, 📸🎞 в таком стиле! Прям для души 👏 🔥"; "Какая ты красивая люблю тебя очень сильно ❤️❤️❤️❤️"; "❤️Талантище❤️"; "Класс👏 шикарно! Сек*уально и без пошлости. Браво!👏👏👏🔥", - комментировали в соцсети.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.