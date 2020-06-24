19-летняя начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, устроила переполох на дороге своей дерзкой фотосессией

Как передает Politeka.net, красотка показала в своем микроблоге в Инстаграм, как проходили съемки (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Соня позировала в автомобиле "Мустанг" в откровенном образе: на ней был белый топ и накинутая на плечи кожаная курточка, а также складывается впечатление, что нет никаких шортиков. Модель задрала прелестные ножки и высунула их в окно, кинув обворожительный взгляд в камеру. Интересно, о чем думали водители проезжающих мимо авто?

"Моменты за кулисами 🤍🍃", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях.

"очень красиво 😍"

"Как классно, София! 🙏🏻 Обожаю 🥰 такие фотосессии, 📸🎞 в таком стиле! Прям для души 👏 🔥"

"Какая ты красивая люблю тебя очень сильно ❤️❤️❤️❤️"

"❤️Талантище❤️"

"Класс👏 шикарно! Сек*уально и без пошлости. Браво!👏👏👏🔥"

"Ничего себе ракурс"

Ранее мы сообщали, Соня показала самую привлекательную часть тела, рекламируя средство для ухода за губами. Девушка наклонилась над объективом, дотронувшись до пухлых губ кисточкой. Примечательно, что фото как бы "перевернутое".

"Красивая😍"; "Просто 🔥", - за считанные минуты пользователи успели поставить сотни лайков.

Кроме того, мы рассказывали, как Евдокименко восхитила кадрами из конюшни. В частности, девушка позировала рядом с благородным животным в платье-тунике и легкой курточке белого цвета. Красотка трогательно обнимала коня и выглядела вполне счастливой и довольной жизнью.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.