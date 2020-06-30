Відома модель Демі Роуз показала сміливі образи, сполохавши не тільки фантазію фанатів
На фото Демі показує себе в білому купальнику, який майже не закрив пишний бюст красуні. Роуз спокусливо сіла в крісло на літньому майданчику кафе, де швидше за все паралізувала роботу, і вигнулась вперед, щоб показати свою гордість максимально облизкок. Образ зірка доповнила капелюшком, а сама закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Роуз вже з'явилася в чорній масці кішки, розвернувшись спиною до камери. Демі була тільки в ліфчику і прозорих штанях, через які можна легко оцінити пишний “горішок” красуні. Волосся цього разу зірка вирішила залишити розпущеним, а сама розгорнула голову і дивилася на камеру.
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Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Створена для любові".
Супермодель з Великої Британії Демі Роуз похвалилася розкішним бюстом в тісному топі.
Так, на першому знімку Роуз позує прямо на камеру в тісному топі, який ледь витримує розкішні форми зірки. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і елегантний ланцюжок. Голову дівчина вирішила підперти рукою.
Повідомлялося, що британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в сукні з декольте.
Так, на опублікованих кадрах Роуз позує в пікантному вбранні і з елегантною зачіскою. Блискавку зірка вирішила розстебнути, виставивши на камеру нереальні форми. При цьому очі моделі прикривали окуляри.
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