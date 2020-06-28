Британская супермодель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, поиграла формами перед камерой

Звезда всячески демонстрирует свои совершенные формы в разных откровенных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка показала все свое великолепие в крохотном купальнике и игривой юбочке.

Модель предстала в маленьком розовом лифчике, состоящем из двух треугольников.

На некоторых кадрах отчетливо заметно, как ткань подпрыгнула, едва не засветив самое сокровенное. Тонкие лямки, видимо, были слишком тугие и не давали прикрыть купальнику части пышных прелестей.

Игривая короткая юбочка развевалась под воздействием ветра. В общем образ получился очень горячим, однако невинности ему все-таки прибавили - взгляд Роуз и ее волнистые локоны. Одним выражением: "Крошка на миллион".

На одном из снимков красотка блистала возле зеркала вместе с подругой, которая обнимала ее сзади.

Снимки и видео не получили много лайков, однако, знаменитость могли засыпать приятными сообщениями в комментариях.

Сейчас на страницу модели подписаны 14,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Деми Роуз позировала в платье с громадным декольте, которое едва выдерживает ее внушительные формы. Красотка повертелась перед камерой. Она выглядела просто завораживающе.

«Когда он попросил повернуться», - подчеркивается в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз решила предстать перед фанатами в одном лишь черном белье и белоснежном балахоне, более напоминающем простой халат. При этом свою обнаженную грудь девушка закрыла специальными наклейками-сердечками, чтобы скрыть лишнее.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.