Известная модель Деми Роуз показала смелые образы, взбудоражив не только фантазию фанатов

На фото Деми показывает себя в светлом купальнике, который почти не закрыл пышный бюст красотки. Роуз соблазнительно села в кресло на летней площадке кафе, где скорее всего парализовала работу, и выгнулась вперед, чтобы показать свою гордость максимально облизкок. Образ звезда дополнила шляпкой, а сама закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Роуз уже показалась в черной маске кошки, развернувшись спиной к камере. Деми была только в лифчике и прозрачных штанах, через которые можно легко оценить пышный “орешек” красотки. Волосы в этот раз звезда решила оставить распущенными, а сама развернула голову и смотрела на камеру.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Создана для любви".

Супермодель из Великобритании Деми Роуз похвасталась роскошным бюстом в тесном топе.

Так, на первом снимке Роуз позирует прямо на камеру в тесном топе, который едва выдерживает роскошные формы звезды. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и элегантная цепочка. Голову девушка решила подпереть рукой.

Сообщалось, что британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в наряде с декольте.

Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует в пикантном наряде и с элегантной прической. Молнию звезда решила расстегнуть, выставив на камеру нереальные формы. При этом глаза модели прикрывали очки.

Напомним, фигуристая Деми Роуз в одном халате огорошила признанием

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