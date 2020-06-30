Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала, як виглядає без одягу

На фото красуня позує у напівпрозорій білизні з мотузочок, які практично нічого не прикрили на соковитому тілі Ебі. Зірка сиділа в профіль, демонструючи мереживні клаптики білизни і троянду, яку тримала в руках. Модель повернулася до камери головою, а волосся залишила розпущеним, роблячи знімок максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Чарівна троянда".

Раніше ми повідомляли, що американська супермодель Ебігейл Ретчфорд порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами в крихітному купальнику.

Так, модель позує в басейні, демонструючи пишну фігуру в купальнику, який нібито зроблений зі зміїної шкіри. На іншому знімку зірка показує інші апетитні місця, звернувшись до шанувальників із проханням допомогти вибрати найкраще фото.

Повідомлялося, що відома модель Ебігейл Рэтчфорд показала, як розважається на білих простирадлах.

Красуня в цей раз показала себе в прозорих колготах, які нітрохи не приховали пишну п'яту точку. Ебі спокусливо вигнулась, сидячи на колінах, продемонструвавши пишний бюст, який виявився без білизни. Зірка тільки прикрила його рукою і намальованим на фото сердечком.

Нагадаємо, розпусна Ебі Рэтчфорд показала своє саме спокусливе білизна в дії

Також Politeka повідомляла, що гаряча Ебі Рэтчфорд приміряла саме спокусливе білизна в спальні

Також Politeka писала, що Ебігейл Рэтчфорд в тісному боді ледве втримала значних "близнючок"



