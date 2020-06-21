Пышногрудая Эбигейл Рэтчфорд похвасталась яркими кадрами в одном лишь белье
Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.
Она постоянно радует поклонников яркими снимками в своем Instagram, кроме того ее многочисленные фанаты завели несколько фанатских страниц, на которых делятся яркими кадрами своей любимицы.
Несколько часов назад фанаты поделились снимками, на которых девушка позирует в ярком наряде.
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Так, фанаты Рэтчфорд показали фото знаменитости из весьма необычной фотосессии, которая была сделана в спальне. Звезда предстала в кадре в белом кружевном белье на тонких бретелях, поверх которого надела прозрачную накидку с перьями.
Эби в томной позе позировала, стоя прямо перед зеркалом, а на еще одном кадре она уселась на пол, соблазнительно выгнув спину и вытянув длинные ноги вперед.
Фолловеры, к сожалению, не смогут оставить свои восторженные комплименты для знаменитой красотки, ведь снимки появились в Instagram-Stories.
Но, когда смотришь на снимок хочется сказать несколько слов вроде: "Такое не скрыть одеждой", "Сладкое на десерт", "Это что-то нереальное".
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