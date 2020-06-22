Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд распахнула халат и сверкнула безупречными формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, сперва модель позирует с распахнутым халатом, демонстрируя белье телесного цвета. Сперва даже может показаться, что она без белья, хотя это не так.

А на другом снимке Рэтчфорд позирует в одной сетке и крохотном белье, максимально оголив роскошные формы.

Однако ее поклонники были безмолвны, ведь кадрами модель решила поделиться в Сторис, а не у себя на основной странице.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась пышными формами в узком белье

Звезда неоднократно разгорячала своих поклонников жаркими постами. Этот раз не стал исключением: красотка записала откровенные сторис в Инстаграм.

Эби предстала в тесном черно-белом белье, маленький лифчик едва удерживал огромные прелести модели. Ткань натянулась на груди, держась на тонких бретельках.

Округлости выглядели очень горячо, они соединились, что можно заметить по тонкой линии ткани, соединяющей два треугольника лифчика.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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