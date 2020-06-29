Примадонна російської естради Алла Пугачова поділилася знімком з повсякденного життя
Як передає Politeka.net, свіже фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пугачова сфотографувала себе крупним планом, показавши своє обличчя з мінімальною кількістю макіяжу і без перуки. Співачка посміхалася, а позаду неї красувалася зелень. На фото видно, що Пугачова нарощує собі вії, щоб виглядати більш молодою.
«У мене є свій лужок, приходь до мене дружок», - грайливо підписала фото Пугачова.
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Все б нічого, але в коментарях вирішив відписатися її чоловік, російський комік Максим Галкін. Він написав: «Дружок вже в дорозі». Ці слова шанувальники зіркової пари сприйняли вельми двозначно, адже слова «лужок» і «дружок» з вуст подружньої пари приймають зовсім інше значення. Додамо, що ця переписка відбулася у всіх на очах.
За 40 хвилин пост Пугачової зібрав понад 45 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Обязааательно прийдемо, Алла Борисівна!!», «Приходжу регулярно», «Алла Борисівна, ви прекрасна!», «Гарна жінка, у лужка. Щаслива і мудра вона», «Ви в такій формі постійно. Як ви себе підтримуєте у Ваші роки, стройненька, красива», «Жінка сонце», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Пугачова без макіяжу справила фурор, навіть молоді позаздрять: «Так тримати».
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