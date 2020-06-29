В мережі повідомили про смерть популярного російського виконавця, який довгий час працював з Аллою Пугачовою

Про це стало відомо з Інстаграма ще одного виконавця Олександра Буйнова, передає Politeka.net. Буйнов розповів, що днями його «поховали» у ЗМІ, повідомивши, що він помер після тривалої боротьби з раком. Щоправда, співак не зневірився і провів наступний день у колі друзів.

«Якось так... На наступний день після похорону. Відзначили воскресіння у Юдашкіна», - написав Буйнов, запитавши, чи бувало подібне у його колег.

У коментарях у артиста відписалися Олег Газманов, Олеся Судзіловська, Ігор Крутой та інші зірки. А співак Олексій Глизін розповів, що одного разу його теж «поховали».

«Пару років тому, на одному з відомих інтернет-ресурсів опублікували інформацію про мою смерть - дізнався я про це від прихильниць, які місця собі не знаходили і обривали мій телефон», - поділився своїм досвідом Глизін.

Відзначимо, що раніше артист розповідав, як пішов від Пугачової до групи «Веселые ребята». Виконавець довгий час працював з примадонною і багато чого у неї навчився. Глизін був гітаристом в команді Алли Борисівни і деякий час співав у неї на розігріві. Пізніше його запросили до групи «Веселые ребята» і він пішов від Пугачової, яка, до речі, була не проти.

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