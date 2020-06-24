Алла Пугачова вразила молодий зовнішністю без макіяжу

Як передає Politeka.net, знімок опублікували в фан-групі Єлизавети Галкіної, дочки Примадонни і її чоловіка Максима Галкіна. (Щоб подивитися – просролльте вниз)

На фото Пугачова позує у картатій сорочці джинсових шортах і білих кедах. Особа Пугачової сяє променистою посмішкою. При цьому, схоже, що на ній немає мейк-апу.

Користувачі мережі захоплюються видом Примадонни.

«А ось так і треба жити», «Життя тільки починається, Алла!», «Не перестаю захоплюватися», «Молодець, так і треба», «Так і повинно бути. Супер!!!!», «Ви велика молодець🔥🔥🔥👍 ось такого б настрою нинішньої молоді 👍 Борисівна ЗДОРОВ'Я Вам, Вашій родині і всіх благ», «Я не впізнала вас Аллочка , супер», «Так тримати», - пишуть в коментарях.

«Я завжди говорила: ну, ви приберете мене зі сцени, я буду писати книги. Забороніть книги, буду малювати, забороніть і це, я все одно що-небудь придумаю. Все одно буду жити так, як хочу. З почуттям все тієї ж внутрішньої свободи», - підписаний знімок.

Без перебільшення можна сказати,що такого настрою та життєвої позиції позаздрять і молоді.

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