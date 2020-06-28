71-річна російська артистка Алла Пугачова, дружина гумориста Максима Галкіна, запросила додому зіркових гостей

Як передає Politeka.net, Примадонна опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в оточенні знаменитих друзів.

Алла Борисівна зрадила традиційній пишній шевелюрі, зібравши волосся позаду, що, втім, їй дуже до лиця, судячи з численних компліментів в коментарях. На артистці було зелене плаття в білий горошок з рукавами три чверті і відвертим вирізом на грудях. Помолоділа і посвітлішала співачка картинно піднесла руку до підборіддя та обдарувала присутніх широкою посмішкою.

Пугачова накрила стіл, поставивши вази з фруктами і чашки.

"Улюблені друзі завжди поруч.❤️", - зірка підписала це душевне фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, зазначивши, що Примадонна виглядає так, ніби скинула пару десятків років.

"З зібраним волоссям вам гарно 🌸"

"Ще б, поруч з таким вагомою людиною нікого б не було"

"Алло Борисівно, ви прекрасні😘"

"А чоловік на заробітках у полі???)))😂"

"Алуся ти тут молодиця"

"Молодці.... 👍 Всі такі молоді... 🌹🌹🌹"

"Алла Ви прекрасні, а як вам йде горошок👍"

"Гарне душевне фото! 😍"

Раніше ми повідомляли, Пугачова розбурхала фото в "пацанському" образі. Ненафарбована артистка сміливо задерла ногу, будучи в джинсових шортиках і картатій сорочці.

«Я завжди говорила: ви приберете мене зі сцени, я буду писати книги. Забороніть книги, буду малювати, забороніть і це, я все одно що-небудь придумаю. Все одно буду жити так, як хочу. З почуттям тієї ж внутрішньої свободи», - підписаний знімок.

Нагадаємо, несподівано помолоділа Пугачова вразила зовнішністю на сімейному фото: "Це ж Аніта Цой".

Як повідомляла Politeka, незвичайна дочка Пугачової і Галкіна затьмарила зірок подіуму: "Принцеса!"

Також Politeka писала, що помолоділа Пугачова кокетливо задирала ніжку в міні, викликавши напад заздрості: "Всіх по боці!"