71-річна Алла Пугачова придбала ділянку на кладовищі і зайнялася будівництвом сімейного склепу

Російські ЗМІ з'ясували, що Примадонна купила ділянку на Кузьмінському кладовищі, де в 2011 році був похований її брат Євген Борисович, який помер від серцевого нападу.

Як з'ясувалося, співачка вирішила побудувати повноцінний фамільний склеп і звернулася для цього за допомогою фахівців. Будівельники запропонували Пугачовій використовувати в склепі сімейний герб або навіть вензель – такий же, як на фасаді замку співачки.

Таким чином, стає очевидно, що співачка вже замислюється про те, що буде з нею після смерті. Зазначимо, що з віком здоров'я артистки стало помітно погіршуватися. Багато хто, в тому числі і її чоловік Максим Галкін, пов'язують це з її поїздкою в Чорнобиль незабаром після вибуху на АЕС. Кажуть, що радіація завдала удару по її ендокринній системі, викликавши масу проблем з щитовидною залозою.

«Це була така історія, що не всі погодилися поїхати туди. Але і Іра (Понаровська – Прим. ред.) і Алла поїхали. У неї полетіла щитовидка після цього. Так і залишилися з нею проблеми. А в Іри в голосі з'явилася хрипота! Це, чесно кажучи, тихий жах, тому що ніхто не знав, що робити. Аллу, наприклад, попросили надіти якусь свинцеву шапочку», - розповів Галкін.

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